Instagram testa il blocco automatico delle foto di nudo non richieste

“Nudity protection”, questa la nuova funzione che verrà installata su Instagram. Obiettivo di questa particolare impostazione sulla privacy: consentire agli utenti di bloccare le foto di soggetti spogliati non richieste nei messaggi che ricevono. Attraverso l'apprendimento automatico quindi il social network impedirà la consegna di immagini di nudo che non potranno neanche essere visualizzate ne archiviate dalla società. Potrebbe trascorrere diverso tempo prima di assistere al debutto di questa nuova applicazione.

Come funziona

Il blocco delle nudità sarà attivato attraverso un metodo simile a quello impiegato già a lungo per filtrare messaggi offensivi o violenti. Avverrà in modo del tutto automatico, presumibilmente facendo leva su complessi algoritmi di intelligenza artificiale. Si eviterà inoltre che lo staff del social network possa guardare le immagini o i video in questione e non avverrà alcuna condivisione con terze parti.