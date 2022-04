Twitter, nuovo pulsante ‘alt’ legge le descrizioni delle foto

Il social diventa più accessibile ai non vedenti. L’aggiornamento della piattaforma permette la lettura in automatico delle immagini tramite sintetizzatore vocale. A breve altra novità: sarà possibile eliminare una menzione al proprio nome nei post altrui

Il nuovo pulsante, indicato con “alt” in calce alle foto provviste di testo descrittivo, permetterà a chiunque di leggere le informazioni inerenti all’immagine tramite il normale sintetizzatore vocale già in uso su pc, smartphone e tablet. Il tag “alt” nel linguaggio informatico indica una stringa di testo descrittiva che viene utilizzata per semplificare agli utenti e ai motori di ricerca l’identificazione di un’immagine presente sul sito. Il codice identificativo viene visualizzato solo passando con il mouse sopra all’immagine o usando dei menu dedicati.

Twitter si aggiorna . Un nuovo pulsante “legge” le descrizioni delle foto rendendole così accessibili a non vedenti a ipovedenti. La piattaforma social ha lavorato per mesi a questa novità che ora è disponibile sia nella versione web sia per iOS e Android.

Come funziona

Twitter, contestualmente al lancio del nuovo aggiornamento, ha anche rilasciato una piccola guida per l’aggiunta dei tag che permetta agli utenti di ottimizzare la funzione. Dopo aver caricato un’immagine all’interno di un tweet, è necessario selezionare ‘aggiungi descrizione’ e scrivere nella casella un testo composto da un massimo di mille caratteri. Dopo aver salvato, in calce all’immagine comparirà il pulsante “alt”: se premuto permette la visualizzazione del testo scritto e, in caso si abbia il sintetizzatore vocale sul proprio dispositivo, permette la lettura automatica. Il team di Twitter ha spiegato che la funzionalità è attualmente disponibile per il 3% degli iscritti al social.

Altre novità in arrivo

Un altro aggiornamento al sistema potrebbe essere in arrivo a breve. Per chiunque sarà possibile eliminare una menzione del proprio nome nel tweet pubblicato da qualcun altro. L’account ufficiale della piattaforma, Twitter Safety, in un video clip pubblicato ha già chiarito i dettagli della nuova funzione. Tramite l’opzione ‘lascia la conversazione’ sarà possibile cancellare la presenza del proprio account, contrassegnato la chiocciola e username, dai post altrui.