Twitter, Elon Musk entra nel consiglio di amministrazione

Elon Musk entra nel consiglio di amministrazione di Twitter. Lo annuncia la società che cinguetta, sottolineando di aver raggiunto un accordo con il patron di Tesla affinché non superi la quota del 14,9% della società.

Le reazioni

"Sono molto contento di Elon nel consiglio di amministrazione di Twitter" sottolinea via Twitter il fondatore Jack Dorsey. Ricordiamo che Dorsey e Elon Musk sono accomunati da una comune passione per le criptovalute, oltre a essersi dimostrati reciproca stima pubblicamente in diverse occasioni.