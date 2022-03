Russia, il motore di ricerca Yandex accusato di spiare gli utenti

La denuncia del Financial Times: "Utilizzati software di marketing che invierebbero metadati ai serve russi". Il colosso tecnologico nega: "Rifiutato ogni coinvolgimento con il Cremlino" ascolta articolo Condividi

Il colosso tecnologico russo Yandex è stato accusato dal Financial Times di inviare i dati dei navigatori che usano il suo motore di ricerca a Mosca. Attraverso il lavoro di un ricercatore, il quotidiano britannico ha osservato l'andamento di AppMetrica, un software che monitora le campagne di marketing e che, stando alle analisi effettuate, invierebbe diverse informazioni su server russi. Alla notizia, la società, che ha sede legale nei Paesi Bassi ma ha i suoi uffici principali in Russia, ha rifiutato ogni coinvolgimento con il Cremlino (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - lo Speciale - Il racconto degli inviati di Sky TG24).



Ft: "Metadati instradati su server russi" approfondimento Cybersecurity, perché un antivirus russo è un pericolo per l'Italia Secondo la fonte del Financial Times, Yandex raccoglierebbe i metadati di chi ha installato varie sue app, per instradarli su server localizzati in Russia. Non vi è alcuna prova che a riceverli siano uffici specifici del governo ma la preoccupazione dei sostenitori della privacy è che la poca trasparenza degli organi preposti dia la possibilità ai controllori di accedere effettivamente alle informazioni. Come ricorda il Financial Times, i metadati contemplano un grado di correlazione al singolo utente minore rispetto a informazioni sensibili, seppur permettano di capire da dove è connesso e i siti che ha visitato.