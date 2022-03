Guerra in Ucraina, Anonymous hackera la Banca centrale russa

"Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti", ha scritto su Twitter il collettivo di hacker, che nei giorni scorsi ha messo offline i siti di alcune società che continuano ad operare in Russia

Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa. "Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti", ha scritto su Twitter il collettivo di hacker. Nei giorni scorsi, Anonymous ha messo offline i siti di alcune società che continuano ad operare in Russia, tra cui Nestlé, che ha poi deciso di ridurre le sue attività a Mosca (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA).