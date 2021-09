Apple, arriva il nuovo iPhone: sarà presentato al California Streaming

Tra fobie e novità

Se nel 2020 l’azienda di Cupertino ha dovuto posticipare di un mese la presentazione dell’iPhone 12, quest’anno è riuscita a tornare al tradizionale lancio di settembre. Non si sa ancora molto sul nuovo smartphone, ma rumors più o meno fondati hanno iniziato a girare già da alcuni giorni. Primo fra tutti il nome del modello. Quello successivo al “12” è un numero tutt’altro che banale: secondo recenti studi, sarebbero più di 15 milioni le persone che negli Stati Uniti soffrono di triscaidecafobia: la paura del 13. Tuttavia, questo potrebbe non incidere sul nome del nuovo iPhone che dovrebbe continuare la serie tradizionale. Come lo scorso anno, saranno 4 versioni presentate: standard, mini, Pro e Pro Max. Le principali differenze tra di loro, oltre alle dimensioni, si potranno trovare nel comparto fotografico. I Pro, inoltre, avranno il sensore che permette di misurare le distanze chiamato “LiDAR” (come già nei 12) e un obiettivo sensor-shift stabilizzato per gradangolo e ultra gradangolo.