IAA Mobility 2021, novità e programma del Salone dell'Auto di Monaco

Salone Internazionale dell’Auto? Non solo, sarebbe riduttivo. A Monaco di Baviera dal 7 al 12 settembre cambia molto rispetto al passato. La location anzitutto, che dopo 70 anni lascia Francoforte, il nome, che diventa IAA "Mobility" e i protagonisti. Non solo auto appunto, ma biciclette, monopattini, navette robot. Come si vede dalla locandina e dallo slogan della kermesse: what will move us next? Come ci muoveremo nel futuro?