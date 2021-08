Google Foto, arriva il nuovo widget dei ricordi su Android

La funzionalità “I tuoi ricordi” propone una serie di album fotografici, generati automaticamente, ora visualizzabili nella pagina principale dello smartphone. Arriveranno nuove categorie come “Il meglio del mese”, "Celebrazioni" e “Momenti del viaggio”

L’app Google Foto per Android è pronta ad aggiungere un nuovo widget dedicato alle immagini-ricordo degli utenti. Questa funzionalità, annunciata già da giugno scorso, è disponibile nella versione iOS dell’app dallo scorso anno, ma ora sembra che Google abbia finalmente iniziato a distribuire il widget “I tuoi ricordi” ad alcuni utenti Android che eseguono un aggiornamento.

Dettagli tecnici

I widget sono delle eco delle applicazioni, delle sorte di scorciatoie da inserire sulla Home, grazie alla quali è possibile visualizzare delle informazioni in maniera veloce e immediata. Attualmente in Google il widget mostra solo i ricordi relativi a “Questa settimana” e “1 anno fa”, ma adesso è probabile che arriveranno nuove categorie come “Il meglio del mese”, "Celebrazioni", “Momenti del viaggio”, “Anniversari", eccetera.