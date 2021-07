Google, Microsoft e Apple: risultati economici ancora alle stelle

Big Tech non delude. Dopo i dati positivi di Tesla, che ha aumentato di 10 volte i propri utili rispetto a un fanno fa, anche Alphabet (casa madre di Google), Microsoft e Apple pubblicano i risultati degli ultimi tre mesi.

Insieme hanno guadagnato in 90 giorni circa 57 miliardi di dollari. Il doppio rispetto all'anno scorso e il 30 per cento in più rispetto alle aspettative degli analisti. La crescita dunque - nonostante il rallentamento della pandemia - non si è fermata. Durante i mesi di lockdown i servizi digitali dei colossi tecnologici (grandi quanto alcuni stati europei) erano infatti diventati essenziali per lavorare, comunicare e divertirsi. In questo modo le aziende tecnologiche citate - assieme anche ad Amazon e Facebook - avevano segnato guadagni record. E continuano a farlo.

Alphabet ha registrato nel secondo trimestre dell'anno 61,88 miliardi di ricavi e 18,53 miliardi di utili, entrambi dati sopra le attese. La maggior parte delle entrate arriva dalla pubblicità, il core business di Google, da cui arrivano 50,44 miliardi, in crescita di ben il 69 per cento rispetto a un anno fa. Ma Google non è (più) solo pubblicità. Sta guadagnando molto terreno YouTube, che è vicino ormai ai 7 miliardi di entrate (+84 per cento), quasi quanto la sola Netflix.