Davos, sulla chiusura del World Economic Forum pesa l'ombra di Trump

Al summit svizzero si parla ancora dell'intervento del presidente Usa, che ha accusato l’Europa di trattare “molto male, molto ingiustamente" gli Stati Uniti, come mostrerebbero le "centinaia di miliardi di dollari" di deficit commerciale. Da qui, la minaccia: “Producete negli Usa o pagherete i dazi". La presidente dell'Europarlamento Metsola: "Non dobbiamo averne paura. Ultimamente abbiamo perso un po' troppo la fiducia in noi stessi"

Quinto e ultimo giorno del World Economic Forum di Davos, dove si parla ancora dell’intervento di ieri del presidente Usa Donald Trump. “Non dobbiamo averne paura. Penso che ultimamente abbiamo perso un po' troppo la fiducia in noi stessi. Non voglio sentire parole di pessimismo. Noi e gli Usa siamo alleati storici: i nostri valori sulla democrazia e sullo stato di diritto sono gli stessi, e sulla Russia così come sull'Iran abbiamo posizioni comuni. Non voglio ripartire da Davos con un senso di disfattismo. Questo, per noi, è il momento di agire", ha detto - intervistata da La Stampa - la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Trump, collegato in videoconferenza, si era lanciato in un nuovo attacco contro l’Europa, colpevole di trattare “molto male, molto ingiustamente" gli Stati Uniti, come mostrerebbero le "centinaia di miliardi di dollari" di deficit commerciale. Da qui, la minaccia al Vecchio Continente: “Producete negli Usa o pagherete i dazi".