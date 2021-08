7/8 ©Ansa

Con questi quesiti/indovinelli, Elon Musk osserva la capacità del candidato di ragionamento e di fare associazioni mentali. Un’altra domanda indovinello potrebbe essere “siete in una canoa in piscina con un mattone in mano. Quando buttate il mattone in piscina cosa accade al livello dell’acqua?”. La risposta è che si abbassa perché quando il mattone è sulla barca sposta una quantità d’acqua pari al suo peso, mentre quando è nell’acqua sposta una quantità pari al suo volume