Elon Musk, il fondatore di Tesla vive in una casa di 37 mq in affitto

È uno degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio di oltre 180 miliardi di dollari, e vive in un monolocale di 37 metri quadrati. Noto, oltre che per le sue imprese, per la sua eccentricità, Elon Musk ha rivelato di possedere solo una casa nella Bay Area e di stare in una box house affittata dalla SpaceX, la sua compagnia missilistica: “È comunque fantastico”.