Xiaomi, la batteria si caricherà col suono dell’ambiente circostante?

Per ora mancano i dettagli che potrebbero indicare il successo o meno della tecnologia. Non è chiaro quanto rumore servirebbe per caricare il dispositivo né il tempo necessario per arrivare a una carica completa. Quel che è certo è che Xiaomi sta da tempo cercando alternative alla carica tradizionale: a gennaio era stato presentato Air Mi Charge, che dovrebbe caricare i device attraverso gli spostamenti di aria. La scorsa settimana invece è stata lanciata Xiaomi Hyperchange, una tecnologia di fast charging in grado di ricaricare uno smartphone in 8 minuti via cavo e in 15 wireless.