Google, addio alle chiavi dell’auto con Trova il mio dispositivo

Con la nuova versione del sistema operativo ci sarà il supporto per le chiavi digitali delle macchine che, in caso di furto o smarrimento del telefono, secondo quanto rilevato da 9to5Google si potranno cancellare o sospendere

Con l’avvento di Android 12, Google introdurrà il supporto alle chiavi digitali delle automobili compatibili. Ma di fronte a questa novità, in molti si sono chiesti cosa succederebbe in caso di smarrimento o furto del telefono. La soluzione, scoperta da 9to5Google , sta nella funzione “Trova il mio dispositivo”.

Cancellare o sospendere le chiavi dell’auto

9to5Google, decompilando il file .apk della relativa applicazione in versione 2.4.042, ha scoperto due righe di codice che prevedono i seguenti comandi: “Le chiavi della tua auto saranno cancellate” e “Le vostre chiavi dell’auto saranno sospese”. Con la funzione “Trova il mio dispositivo” si potranno quindi eliminare o sospendere le chiavi dell’auto in caso di smarrimento o furto del cellulare. Al momento non si sa molto di più, probabilmente i due avvisi compariranno come promemoria prima di mettere in sicurezza o cancellare una chiave.