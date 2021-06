Google lancerà il sistema Allerta Terremoti per Android nel 2022

Si chiamerà Earthquake Alerts e sarà disponibile entro il 2022. Con un aggiornamento software di Android, Google lancerà una nuova applicazione che rileverà, in automatico, le oscillazioni dell'accelerometro di ogni smartphone, per generare avvisi sulle fasi iniziali di un terremoto. Utilizzando i quasi 3 miliardi di dispositivi Android attivi in tutto il mondo, la piattaforma sarà in grado di realizzare grafici, in forma anonima, sul movimento delle falde della Terra, allertando in caso di onde superiori alla soglia di pericolosità.

Le notifiche con indicazioni visive

Sui telefoni Android, gli avvisi saranno inviati come notifica con indicazioni visive su come procedere, dal mettersi al riparo ad aggrapparsi a qualcosa mentre si verifica il terremoto. In ogni momento, tali notifiche potranno essere disattivate, andando nelle impostazioni del dispositivo. In California il colosso collabora con lo United States Geological Survey e il California Office of Emergency Services, idea alla base della piattaforma che a regime, in ogni Paese dove verrà lanciata, sarà in continuo collegamento con enti preposti al monitoraggio sismico.