Upday, la app per le notizie sbarca anche su iPhone e Android

L’applicazione, fino ad oggi preinstallata sugli smartphone Samsung, si potrà scaricare anche sull’App Store e su Google Play Store. Il country manager italiano: “Vogliamo far sì che chiunque possa utilizzare un’app sicura, priva di fake news e curata in ogni dettaglio”

Una delle applicazioni per le notizie più utilizzate su mobile arriva adesso anche per gli utenti iPhone e Google Play Store. Upday, da quattro anni preinstallata sugli smartphone Samsung, ha annunciato infatti la disponibilità anche sui principali store.

Il lavoro della redazione

Upday, dell’editore tedesco Axel Springer, è una delle poche applicazioni di informazione che affianca a un algoritmo il lavoro di giornalisti professionisti che aggiornano i lettori sulle notizie più importanti, verificano le fonti e curano i contenuti. Non solo dunque un aggregatore di notizie, Upday è anche una testata giornalistica che in una manciata di anni ha raggiunto oltre 20 milioni di utenti unici giornalieri, con una permanenza media sull’app che sfiora i 5 minuti.

La lotta alle fake news

“La nostra partnership con Samsung è sempre più stretta e consolidata e continuiamo a essere preinstallati su tutti i device”, spiega il direttore e country manager di UPDAY in Italia, Giorgio Baglio, “abbiamo deciso di rendere disponibile la nostra app non solo per tutti gli utenti Android ma anche per gli utenti Apple che possono scaricarla gratuitamente dall’App Store, poiché vogliamo far sì che chiunque possa utilizzare un’app sicura, priva di fake news e curata in ogni dettaglio”.