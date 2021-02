Elon Musk invita Putin a chat su ClubHouse. Cremlino: “Interessante”

Il chief executive di Tesla vorrebbe parlare con il presidente russo sul social, e ha avanzato la richiesta direttamente su Twitter rivolgendosi alla pagina ufficiale del governo. Il portavoce Dmitry Peskov non ha escluso l’ipotesi, ma ha spiegato che Putin “non usa direttamente i social network, dobbiamo capire di cosa si tratta” Condividi:

Elon Musk punta sempre più in alto. Dal sogno delle auto elettriche accessibili a tutti fino all'aspirazione di andare su Marte, il chief executive di Tesla e SpaceX non si pone limiti e lo dimostra con la sua ultima richiesta: una chat con Vladimir Putin su Clubhouse. Un’ipotesi che sembra tentare anche il Cremlino, che ha definito la proposta “molto interessante”.

Il tweet di Musk sul profilo del Cremlino approfondimento App Clubhouse, come funziona il nuovo social dei messaggi vocali Musk è andato dritto al punto e ha direttamente twittato sull'account ufficiale del Cremlino chiedendo se il presidente russo vuole avere con lui una conversazione su ClubHouse. Da Mosca non è arrivato un rifiuto, anzi: il portavoce Dmitry Peskov non ha escluso l’ipotesi, spiegando però che è necessario "capire" di cosa si tratta. "Il presidente Putin non usa direttamente i social network, non li gestisce personalmente", ha detto il portavoce del Cremlino. "Ma dobbiamo capire cosa s'intende, in qualche modo gestire il tutto, e poi reagiremo", ha sottolineato Peskov.

Musk su ClubHouse leggi anche Zuckerberg entra a sorpresa su Clubhouse: app in tilt Musk è uno dei membri di Clubhouse, social che ha usato ripetutamente nelle ultime settimane per parlare delle sue iniziative, dal bitcoin alla scimmia bionica di Neuralink, una delle sue società. Ma anche per incalzare l'amministratore delegato di Robinhood, la piattaforma di trading sommersa nelle ultime settimane da una valanga di critiche per aver limitato le operazioni su alcuni titoli, inclusa Gamestop. A Vlad Tenev - Ceo di Robinhood - il chief executive di Tesla ha chiesto spiegazioni per le limitazioni, incalzandolo con una raffica di domande.