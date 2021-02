Clubhouse, l'App bloccata in Cina: censura sui dibattiti liberi

Nelle stanze audio si parlava di uiguri, Taiwan e Hong Kong. Troppo per il regime del Partito comunista di Xi Jinping, che l'8 febbraio ha chiuso la possibilità di accedere al nuovo social sempre più popolare all'interno del Paese Condividi:

È durata poco la storia di Clubhouse in Cina, un Paese dove il nuovo social a inviti basato su stanze audio che contengono fino a 5mila partecipanti ha fornito per qualche giorno uno sfogo di assoluta libertà per una popolazione che da sempre deve avere a che fare con la rigida censura del governo. E la censura, puntuale, si è abbattuta anche sull’ultima novità, con il blocco dell’app americana arrivato l’8 febbraio, giorno da cui anche gli utenti cinesi dotati di Vpn non hanno più avuto modo di accedere a Clubhouse.

Forte e rapida popolarità approfondimento Clubhouse, tutti pazzi per il social network "solo audio" L’app aveva vissuto una forte e rapida popolarità nei suoi primi giorni di vita in Cina. Il problema, per il governo di Xi Jinping, è che le discussioni erano davvero troppo libere e toccavano parecchi temi tabù: dai diritti umani ai dossier caldi di Taiwan, Hong Kong e degli abusi nello Xinjiang. Tantissimi i cinesi che partecipavano nonostante in Cina non fosse possibile scaricare Clubhouse dall’app store Apple senza modificare la location dell'app store stesso.

Un caso mediatico in Cina approfondimento Zuckerberg entra a sorpresa su Clubhouse: app in tilt La popolarità dell'app aveva attratto l'attenzione anche dei media statali, a cominciare dal tabloid Global Times: il più agguerrito difensore della Cina rispetto alle critiche internazionali ha dedicato un lungo articolo all'uso di Clubhouse nel Paese, in parte per smentire le ricostruzioni dei media occidentali, secondo cui gli utenti cinesi di internet apprezzerebbero l'assenza di censura per potere discutere senza filtri di argomenti tabù. Eppure, anche su Weibo - il social media più utilizzato in Cina e soggetto al controllo della censura - molti utenti hanno elogiato il livello di libertà della app.