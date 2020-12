Epic Games, Jurassic World Evolution è il gioco gratis del 31 dicembre

Fino al 31 dicembre, l’Epic Games Store ha messo a disposizione dei giocatori un videogame per computer gratis da scaricare per 24 ore. Oggi, ultimo giorno dell’anno si conclude questa “generosa” iniziativa. L’ultimo videogame gratis del 2020 è Jurassic World Evolution, ambientato nell’universo della storica saga di Jurassic Park. È possibile scaricare una copia gratis per Pc semplicemente navigando sulle pagine dell’Epic Store e accedendo al negozio con un account Epic. Sia la creazione dell’utenza che il download di Jurassic World Evolution sono senza costi. Quello dei regali di Natale è stato infatti un progetto lanciato soprattutto con l’obiettivo di far conoscere l’Epic Store. Ricordiamo che dal 17 dicembre a oggi il negozio online ha regalato agli utenti questi giochi per computer: Cities: Skylines, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The Long Dark, Defense Grid: The Awakening, Alien: Isolation, Metro: 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My time in Portia, Night in the Woods, Stranded Deep e Torchlight 2.