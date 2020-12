Videogiochi: i più belli del 2020

Da The Last of Us Parte II a Final Fantasy VII Remake, ecco i titoli che ci hanno intrattenuto durante l'anno che va concludendosi

Durante l’anno della pandemia sono usciti videogiochi straordinari che ci hanno aiutato a infrangere le barriere del lockdown e a distrarci da preoccupazioni e timori. Ecco quelli che ci sono piaciuti di più.

The Last of Us Parte II The Last of Us 2 La straziante avventura di Ellie e Abby, due donne indimenticabili che attraverso il loro viaggio ci hanno raccontato la malattia dell’odio e l’orrore della vendetta. Recitato ad arte, sospeso tra tesissimi momenti d’azione, soprendente esplorazione e struggenti rallentamenti lirici, la seconda parte di The Last of Us è un videogame violento e brutale, ma al contempo esprime un potente messaggio non violento. Vi potrà fare male giocarlo, vi farà sicuramente soffrire, ma è un’esperienza che non si scorda e quando lo finirete ci vorrà un po’ per cominciare un altro titolo, ancori smarriti nel dolore e nella grandezza di questa America post-apocalittica, devastata dalle spore del fungo Cordyceps.

Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Il ritorno di una leggenda videoludica, anche se solo parziale in attesa dei seguiti, è un’opera che commuove, stravolge ed esalta gli appassionati dell’originale inquientadoli con il suo finale ambiguo e romantico, e conquista nuovi proseliti. L’epopea di Cloud e i suoi compagni, contro la malevola corporazione Shinra e il demoniaco Sephiroth, per la salvezza del pianeta è riproposta con uno stile eccezionale, musicata e raccontata con rara intensità. Sappiamo già cosa ci aspetterà nel prossimo episodio di Final Fantasy VII, o forse no. Forse potremo cambiare un destino crudele. Forse... Ori and the Will of Wisps Ori and the will of Wisps Un’avventura bidimensionale, disegnata a mano con ispirazione e arte pittorica, che ci riporta in un mondo favoloso e afflitto dal male. Senza parole il seguito di Ori narra una storia che commuove attraverso panorami di una bellezza abbacinante, anche quando afflitti dalla tenebra e dalla tristezza. Animal Crossing New Horizon Animal crossing New Horizon

La spensierata e spassosa routine di un gioco per Nintendo Switch il cui tempo coincide con il nostro, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Animal Crossing con i suoi animaletti buffi, gli obiettivi quotidiani, le collezioni del museo da arricchire così come la nostra abitazione è un motore unico di divertimento, talvolta di gioia.

Demon's Souls Il remake identico, per PlayStation 5, senza quasi nessuna variazione che non sia grafica, del capolavoro di Hidetaka Miyazaki che inventò nel 1997 un nuovo modo di farci "soffrire" ed esaltarci. Ancora crudele, tetro e nel fulgore di PS5 impressionante da guardare, Demon's Souls è ancora un videogame moderno e appassionante come pochi altri. Hades Nei panni del figlio ribelle di Ade tentiamo la fuga dal Tartaro, tentativo dopo tentativo, in un'esaltante ripetizione e variazione dello stesso percorso, vivendo una narrazione complessa e stratificata. Hades è un gioco d'azione veloce e strategico, disegnato a mano, che richiede una dedizione olimpica e non cessa mai di stupire e coinvolgere. Per Nintendo Switch. Yakuza like a Dragon La celeberrima saga di Sega ricomincia da capo e muta drasticamente le sue dinamiche ludiche, diventando a tutti gli effetti un gioco di ruolo giapponese classico con i combattimenti a turni, uno dei migliori del decennio. Ma l'epopea criminale e il racconto di un Giappone non da cartolina permangono, così come la narrazione tragica ed epica, talvolta comica e surreale. Doom Eternal Sparare in prima persona a demoni d'ogni forma e grandezza nel sogno techno-metal di uno sparatutto definitivo, frenetico e tecnico. Doom Eternal è l'apoteosi di un genere che non cessa di meravigliare per le sue potenzialità ludiche e di mappatura dello spazio.