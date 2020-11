Animal Crossing: New Horizons supera un record ventennale in Giappone

Il gioco ha venduto più di 6 milioni di copie fisiche in circa 8 mesi. In passato Pokémon Oro e Argento avevano ottenuto lo stesso risultato in 13 mesi

Fin dal giorno della sua uscita, Animal Crossing: New Horizons non ha fatto altro che macinare una vendita dopo l’altra, piazzandosi spesso in cima alle classifiche dei giochi più venduti nei principali mercati. In Giappone ha da poco superato le 6 milioni di copie fisiche vendute in circa otto mesi, battendo un record che Pokémon Oro e Argento detenevano da 20 anni. Dopo la loro uscita, infatti, i due giochi impiegarono 13 mesi per ottenere lo stesso risultato. Si tratta di un risultato significativo, soprattutto considerando che finora solamente altri quattro giochi erano riusciti a superare la soglia delle sei milioni di copie fisiche vendute in Giappone. L’ultimo era stato New Super Mario Bros. per Nintendo DS, nel 2006. Continuando di questo passo, nei prossimi mesi Animal Crossing: New Horizons potrebbe prendere il posto di Mario Kart 8 Deluxe in cima alla classifica dei giochi per Nintendo Switch più venduti di sempre.

Il trionfo ai Golden Joystick Award

Durante la cerimonia dei Golden Joystick Awards, Animal Crossing: New Horizons è stato premiato come miglior gioco uscito su Nintendo Switch nel corso del 2020. Il titolo potrebbe portare a casa altri riconoscimenti importanti ai The Game Awards, gli “Oscar” dei videogiochi, dov’è stato addirittura candidato al premio “gioco dell’anno”, assieme a Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Quest’ultimo potrebbe essere il favorito alla vittoria, soprattutto dopo tutti i riconoscimenti che ha ottenuto nel corso dei Golden Joystick Awards. L’esclusiva PlayStation 4, infatti, ha vinto nelle categorie “miglior audio”, “miglior storytelling”, “miglior visual design”, “gioco dell’anno PlayStation” e “miglior gioco del 2020”. Inoltre, ha permesso a Naughty Dog di essere premiato come “studio dell’anno”. Altri giochi che hanno rubato la scena sono stati Ori and the Will of the Wisps, vincitore della categoria “miglior gioco Xbox”, e Hades, che ha trionfato come “miglior gioco indipendente”.