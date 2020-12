Natale 2020, 10 idee per gli appassionati di videogiochi e console

Ecco alcune delle proposte più interessanti da mettere sotto l’albero in occasione delle festività per gli amanti dell’universo gaming, tra accessori e videogames, disponibili in offerta sui principali store online di elettronica di consumo

Il Natale è ormai alle porte e si avvicina il momento dei regali. I principali store online di elettronica di consumo hanno già lanciato i loro volantini, ricchi di sconti e offerte, pensati apposta per le festività. Dalle poltrone e i mouse da gaming ai principali accessori in offerta, ecco allora 10 idee regalo per gli appassionati di videogiochi e console.

Sony Playstation 4 Slim Sullo store online di Unieuro è disponibile la console della Sony al prezzo di 299,99 euro invece di 319,99. La Playstation Slim 4 ha una capacità di memoria interna da 500 GB e una RAM da 8192 MB. Nell'offerta proposta dal volantino "Natalissimi" è incluso anche un gamepad nero. Il volume di questo modello, rispetto alle altre console del genere targate Sony, è ridotto del 30%, così come il peso, inferiore del 25% alla Playstation 4 originale. La tecnologia High Dynamic Range consente una riproduzione più definita di luci e ombre e una gamma cromatica più variegata. Le dimensioni ridotte della console comportano anche un minor consumo energetico. Novità per quanto riguarda anche l'interfaccia grafica, migliorata allo scopo di ottimizzare l'organizzazione di giochi e applicazioni. Anche il design del controller wireless incluso è stato aggiornato e ora include una barra luminosa più visibile per l'utente.



Playstation 4 Slim

Nintendo Switch La console della Nintendo è proposta al prezzo scontato di 349 euro anziché 389,98. Nintendo Switch dispone di uno schermo LCD da 6,2 pollici (15,8 centimetri), con una risoluzione del display di 1280x720 Pixel. La console ha una capacità di memoria interna da 32 GB e supporta tre tipologie di schede di memoria: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC e MicroSDXC. Nintendo Switch è inoltre supportata da tecnologia multi touch, ha un'uscita per le cuffie e un'uscita HDMI. La console ha un peso di 297 grammi, è larga 23,9 centimetri, profonda 1,39 e alta poco più di 10. Dispone di una batteria al litio da 4310 mAh, per una durata fino a 9 ore e un tempo di ricarica di 3. Completano il pacchetto in offerta il Bluetooth, nella versione 4.1, accelerometro, giroscopio e due altoparlanti integrati.

Nintendo Switch

Super Smash Bros Ultimate Il videogioco, che appartiene al genere picchiaduro, è proposto dallo store online di Unieuro a 59,99 euro invece di 69,99. Tra le novità principali di Super Smash Bros Ultimate ci sono nuovi personaggi e mondi da scoprire, che si aggiungo alle vecchie conoscenze degli appassionati del genere. Fanno il loro debutto nella serie l'Inkling di Splatoon e Ridley di Metroid, Simon Belmont di Castlevania e Fuffi di Animal Crossing, che si aggiungono a tutti i lottatori dei capitoli precedenti. In questa nuova serie sono stati sviluppati combattimenti più veloci, oggetti e attacchi inediti e nuove opzioni difensive. Diverse anche le modalità di gioco a disposizione degli utenti che possono scegliere tra più di 100 scenari possibili. Inoltre, è consentito affrontare fino a sette amici per un totale di otto giocatori. In alternativa, si possono creare squadre da tre o cinque personaggi e affrontare uno a uno gli avversari della squadra rivale nella modalità Smash di gruppo. L'utente può scegliere anche il tema musicale preferito per gli scenari di gioco, avendo a disposizione un archivio di oltre 800 brani diversi.



Super Smash Bros Ultimate

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Switch Il nuovo capitolo della saga di Zelda è proposta da Unieuro al prezzo di 59,99 invece di 69,99 euro. Appartenente alla famiglia del genere avventura, questo videogioco è offerto nella versione basica. Disponibile per la piattaforma Switch, è stato sviluppato dalla Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il diciottesimo capitolo della celebra saga di videogiochi, il primo a essere uscito nella versione per Nintendo Switch. Tra le novità di questa nuova serie c'è l'inedita veste grafica in cel-shading, uno stile di visualizzazione in 3D ispirato agli anime giapponesi. Per ripristinare la propria energia vitale, inoltre, a differenze dei capitoli precedenti, si devono cucinare e mangiare i cibi raccolti, che sostituiscono i tradizionali cuori.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo Switch Lite Giallo La console portatile della Nintendo nella versione cromatica gialla è offerta dallo store di MediaWorld al prezzo di 189,99 invece di 219,99 euro. Nintendo Switch Lite Giallo ha uno schermo da 5,5 pollici e una memoria interna di 32 GB. Dispone di uno slot per la scheda di gioco e uno slot per la scheda microSD. Si appoggia alla tecnologia Bluetooth aggiornata alla versione 4.1. Essendo una console portatile, è pensata per il gioco in mobilità e, di conseguenza, non trasmette l'immagine alla televisione. Questa versione della Nintendo Switch ha la funzionalità multiplayer in locale che consente di giocare fino a 8 utenti contemporaneamente, sia in modalità cooperativa che competitiva.

Nintendo Switch Lite Giallo

Sony Platinum Wireless Headset Le cuffie della Sony pensate per gli appassionati dell'universo gaming sono proposte da MediaWorld al prezzo di 99,99 euro anziché 179. Sony Platinum Wireless Headset dispone di microfono integrato e nascosto, sistema di cancellazione del rumore ambientale e batteria ricaricabile. Attraverso la tecnologia di Sony Platinum i giochi per Playstation 4 sono arricchiti con un suono estremamente accurato per quanto riguarda gli effetti direzionali. Ogni utente può così identificare con maggiore precisione ogni mossa del proprio avversario, per un'esperienza immersiva e sonora multilivello. L'headset è, inoltre, facilmente trasportabile grazie all'apposito astuccio compreso nella confezione. Il prodotto è compatibile anche con Pc e Mac in modalità wireless.

Sony Platinum Wireless Headset

Xtreme Predator XC300 – Pro Heads Sullo store online di MediaWorld è disponibile anche un'altra tipologia di cuffie pensate per il gaming, offerta al prezzo scontato di 32,99 anziché 44,99 euro. Caratterizzate dal design camouflage, le cuffie Predator dispongono di speaker da 50 millimetri che garantiscono isolamento acustico. Realizzate in materiale anallergico e traspirante, sono pensate per offrire comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Queste cuffie da gaming per Pc sono poi dotate di controllo volume chat e audio, microfono regolabile e removibile, interruttore mute per microfono e cavo da 2,10 metri.

Xtreme Predator XC300 – Pro Heads

Sony PS4 Controller Dualshock Il controller Dualshock della Sony è proposto su MediaWorld al prezzo di 39,99 euro invece di 69,99. Il Controller Dualshock per Playstation 4 proietta la luce emessa dalla barra luminosa sul touchpad. Ciò consente all'utente di ricevere costantemente informazioni visive, come ad esempio quale personaggio stanno controllando e qual è il suo stato di salute, per un'esperienza di gioco più immediata e intuitiva. Il nuovo controller della Sony supporta la comunicazione tramite connessione Usb in aggiunta alla funzione Bluetooth. I giocatori hanno, quindi, la possibilità di avere il controllo via cavo oltre che in modalità wireless.

Sony PS4 Controller Dualshock

Kit Poltrona Gaming Go!Smart La poltrona da gaming è proposta dal volantino di Euronics in occasione delle festività natalizie al presso in offerta di 129,59 euro. Il kit disponibile sullo store online comprende una sedia in eco pelle dotata di rotelle, un gaming mouse con sistema di illuminazione installato per un totale di sette colori differenti, una gaming keyboard a membrana ergonomica e retroilluminata, headphones con microfono e illuminazione e mouse pad con base in gomma antiscivolo. Lo schienale ergonomico della poltrona è realizzato con imbottitura in spugna ad alta densità, braccioli imbottiti e consente una rotazione completa di 360 gradi. Resistente alla deformazione, la poltrona da gaming è dotata di ruote in nylon silenziose, è regolabile in altezza con pistone a gas e sostiene un peso fino a 150 chili.



Kit Poltrona Gaming Go!Smart

Mouse Gaming Trust Sempre sullo store online di Euronics è in offerta al prezzo scontato di 9,99 euro invece di 20,99 il mouse da gaming Trust. La parte superiore del dispositivo è interamente illuminata, è dotato di un pulsante per la selezione della velocità da 800/2400 dpi e sei pulsanti ad alta precisione. Da un lato, regolando il mouse con una impostazione dpi inferiore, si potrà ottenere una maggiore precisione negli spari di un ceccino, ad esempio; al contrario, con un dpi più alto, è possibile beneficiare di modalità di esecuzione più rapide e tempi di esplorazione degli ambienti di gioco più rapidi. Il mouse ha una copertura superiore in gomma per garantire all'utente una presa più salda ed è realizzato con un design adatto sia ai mancini che ai destrorsi. Nelle confezione è disponibile anche un cavo da 1,8 metri.

Mouse Gaming Trust

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte del volantino sui siti ufficiali di Euronics, Unieuro e Mediaworld.