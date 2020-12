Epic Games Store, Solitairica è il gioco gratis del 29 dicembre

Fino al 31 dicembre, l’Epic Games Store metterà a disposizione dei giocatori un videogame gratis da scaricare per 24 ore. Oggi, martedì 29 dicembre, è il turno di Solitairica, un curioso incrocio tra un gioco di carte (il classico Solitario) e un gdr roguelike. Il titolo, uscito nel 2016 per Pc e arrivato in un secondo momento sui dispositivi mobile, resterà disponibile fino alle 17:00 di mercoledì 30 dicembre, quando sarà sostituito da un altro gioco gratis (al momento avvolto dal mistero, almeno ufficialmente).

Le caratteristiche di Solitairica

Ecco come l’Epic Games Store descrive Solitairica. “Solitairica porta il combattimento dei giochi d ruolo e la progressione complessa dei roguelike in una nuova ambientazione: il mondo del solitario. Nella terra di Myriodd tutti i cuori sono stati infranti dal terribile imperatore Stuck! Il grande Kismet ti insegnerà a combattere i nemici grazie al potere del solitario e delle quattro energie: attacco, difesa, agilità e forza di volontà. Ogni viaggio del giocatore rappresenterà una sfida unica, con orde di nemici sempre diversi e un’ampia gamma di oggetti e incantesimi da esplorare. Combatti i tuoi nemici con la forza bruta o costruendo combo devastanti”.



I prossimi giochi in arrivo

Dopo una prima lista falsa (contenente un sacco di giochi tripla A), pochi giorni fa è stato leakato sul web un elenco ben più plausibile dei titoli che Epic Games avrebbe regalato agli utenti. Finora il documento si è rivelato affidabile al 100%. La lista indica che gli ultimi due giochi che l’Epic Games Store renderà disponibili per il download gratuito saranno Torchlight 2 e Jurassic World Evolution. Ricordiamo che dal 17 dicembre a oggi lo store online ha regalato agli utenti questi giochi: Cities: Skylines, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The Long Dark, Defense Grid: The Awakening, Alien: Isolation, Metro: 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My time in Portia, Night in the Woods e Stranded Deep.