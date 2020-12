WhatsApp, disponibili gli sfondi personalizzati: ecco come impostarli

È un periodo ricco di novità per WhatsApp. Dopo l’arrivo dei messaggi effimeri e l’annuncio del tasto dedicato allo shopping , ora l’app di messaggistica istantanea accoglie la possibilità di cambiare lo sfondo all’interno delle chat. Si tratta di un’opzione interessante, soprattutto per chi ama personalizzare la propria esperienza. Prima di fiondarsi a cambiare tutti gli sfondi è bene essere sicuri di aver scaricato sul proprio smartphone l’ultima release di WhatsApp , necessaria per visualizzare la nuova impostazione. Si tratta dell’aggiornamento 2.20.130 per iOS o del 2.20.206 per Android.

Come si cambia lo sfondo?



La procedura da seguire è semplice e non richiede grande dimestichezza con la tecnologia. Dopo aver aperto una chat qualsiasi, bisogna selezionare il nome dell’interlocutore per visualizzare il menù contenente tutte le opzioni di personalizzazione della conversazione. Una volta qui bisogna toccare prima la voce “Sfondo e Suono” e poi “Scegli un nuovo sfondo”. Nel menù che si aprirà sarà possibile scegliere uno dei wallpaper di default presenti all’interno dell’app o sfogliare la galleria del proprio dispositivo per utilizzare una foto o un’immagine tra quelle scattate o scaricate.



Gli sticker creati assieme all’Oms



Le novità non finiscono qui. Oltre alla possibilità di impostare uno sfondo diverso per ogni chat, WhatsApp ha anche introdotto dei nuovi sticker e semplificato la ricerca delle immagini e degli elementi da applicare alle chat. Alcuni dei nuovi adesivi sono stati creati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per promuovere la campagna “Together at Home”, organizzata per sensibilizzare verso il distanziamento sociale in questi mesi.



Il record di WhatsApp



A fine ottobre, Mark Zuckerberg e Will Cathcart, il dirigente responsabile di WhatsApp, hanno reso noto che l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook sta continuando a ottenere degli ottimi risultati. Ogni giorno gli utenti di tutto il mondo la utilizzano per scambiare circa 100 miliardi di messaggi. Si tratta di una cifra da record, soprattutto considerando che in passato veniva raggiunta o sfiorata solo in occasioni molto particolari, come il Capodanno.