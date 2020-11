WhatsApp beta si aggiorna: novità per la segnalazione dei contatti

Come svelato in anteprima dal sito specializzato WABetaInfo, con l’ultimo update l'invio della segnalazione comprende anche l'inoltro a WhatsApp dei messaggi più recenti scambiati con l’account che si intende segnalare

WhatsApp beta si aggiorna su Android. La nuova release 2.20.206.3, come svelato in anteprima dal sito specializzato WABetaInfo, porta con sé un’importante novità che riguarda lo strumento di segnalazione dei contatti che adottano un comportamento non consono ai Termini di utilizzo dell’applicazione, quali l’inizio di contenuti “inappropriati”.

Finora, WhatsApp ha elaborato le segnalazioni degli utenti prendendo in considerazione diversi fattori, come il numero complessivo di segnalazioni ricevute per quel numero di telefono, anche in base alla data di creazione dell’account, senza avere accesso ai messaggi scambiati dall’utente.

Con questo aggiornamento, WhatsApp ha introdotto un nuovo modo per verificare se un account è affidabile, ovvero la possibilità di poter analizzare una copia dei messaggi inviati dagli utenti segnalati.