WhatsApp: in arrivo i messaggi effimeri che scompaiono dopo 7 giorni

Presto su WhatsApp approderà una nuova funzione che consentirà agli utenti di inviare messaggi di testo temporanei, programmati per autodistruggersi dopo 7 giorni. La novità, svelata in anteprima da WABetaInfo (sito noto per questo genere di rivelazioni) lo scorso marzo, come confermato dalla stessa WhatsApp

all'interno delle sue FAQ, sarà disponibile su Android, iOS, KaiOS, web e desktop.

Rispetto alla prima versione della funzione, testata negli scorsi mesi su WhatsApp beta per Android, l’opzione definitiva, chiamata “messaggi effimeri”, non consente agli utenti di impostare il tempo di “vita” dei messaggi inviati. Attivando la funzione i messaggi di testo scambiati in un gruppo o in una chat individuale verranno automaticamente cancellati dopo una settimana.