WhatsApp, numeri da record: 100 miliardi di messaggi inviati al giorno

WhatsApp continua ad essere il re indiscusso della messaggistica istantanea. Lo confermano gli ultimi numeri, comprovati nelle scorse ore sia da Mark Zuckerberg, sia da Will Catchart, dirigente responsabile dell’app: ogni giorno su WhatsApp vengono scambiati circa 100 miliardi di messaggi. Una cifra da record, che fino a qualche mese fa veniva “sfiorata” solo in determinati giorni dell’anno, quali lo scorso 31 dicembre 2019, giorno in cui WhatsApp conquistò per la prima volta il traguardo dei 100 miliardi di sms inviati in sole 24 ore, superando di 25 miliardi il totale di messaggi spediti durante la vigilia del Capodanno precedente, in cui furono scambiati 75 miliardi di sms.