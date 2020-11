WhatsApp: arriva il nuovo pulsante dedicato allo shopping

Il nuovo tasto dedicato allo shopping andrà a sostituire quello della videochiamata nelle chat con le aziende. Per effettuare una chiamata video, gli utenti non dovranno far altro che selezionare l’icona della cornetta telefonica e cliccare sul pulsante dedicato visibile nel menù a comparsa.

Su WhatsApp debutta ufficialmente una nuova funzione dedicata allo shopping, attualmente in fase di rilascio, che sarà sicuramente apprezzata da tutte le aziende con account business che utilizzano l’app di messaggistica per promuovere i propri prodotti. Si tratta del nuovo pulsante acquisti, svelato dalla stessa WhatsApp in un video pubblicato sul suo account YouTube . “Stiamo rendendo ancora più facile lo shopping su WhatsApp. Ora puoi scoprire facilmente i prodotti che vorresti acquistare dalla tua azienda preferita, toccando il nuovo pulsante Shopping nella parte superiore delle chat”, ha annunciato WhatsApp sui canali social.

Come fare acquisti su WhatsApp

In una pagina dedicata alle FAQ, gli sviluppatori precisano che il pulsante per gli acquisti (su Android o su iPhone) consente agli utenti di accedere direttamente tramite chat al catalogo dell’azienda con account WhatsApp Business. “Gli utenti possono accedere al pulsante direttamente dalla chat con la tua attività e possono così esplorare i tuoi prodotti e servizi facilmente durante la vostra conversazione”, spiega il gruppo rivolgendosi alle aziende, a cui sono richiesti due soli requisiti per poter usufruire della novità: avere un account registrato nell'applicazione WhatsApp Business e aver configurato un catalogo. “Se sei in possesso di questi requisiti, il pulsante per gli acquisti comparirà automaticamente ai tuoi clienti all'interno delle chat con te”, conclude WhatsApp.

Inizialmente non sarà possibile procedere all’acquisto direttamente tramite chat. Ma presto WhatsApp potrebbe rilasciare anche questa opzione fornendo alle aziende un servizio completo per mostrare e vendere i propri prodotti. “Svilupperemo nuove funzionalità per visualizzare i prodotti disponibili e completare l'acquisto direttamente dalla chat. Inoltre, puntiamo a consentire alle attività di integrare più facilmente queste funzioni con le loro soluzioni di vendita e assistenza ai clienti, in modo da aiutare le piccole aziende, che in questo momento particolare sono le più colpite”, aveva anticipato il gruppo sul blog ufficiale dell’app.