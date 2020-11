Smart speaker, nel terzo trimestre del 2020 il mercato segna un +2,6%

I numeri del terzo trimestre

Nello specifico, come si legge in un comunicato diffuso proprio da Strategy Analytics, secondo le ultime ricerche gli utenti interessati agli altoparlanti intelligenti stanno passando sempre più a dispositivi basati su display o smart display. La quota di tutte le vendite di altoparlanti intelligenti che incorporano un display è pari al 26% nel terzo trimestre del 2020, rispetto al 22% dell'anno precedente. Le vendite di smart display nel terzo trimestre sono aumentate del 21% su base annua a 9.5 milioni di unità, mentre le vendite di altoparlanti intelligenti di base (ovvero quelli senza display) sono diminuite del 3% nello stesso periodo. Questo ha comportato, come detto, un aumento complessivo del 2,6% nelle vendite di altoparlanti intelligenti (con o senza display) nel terzo segmento dell’anno in corso, rispetto allo stesso periodo del 2019. Amazon e la cinese Baidu guidano il mercato degli schermi intelligenti: i dispositivi più venduti nel terzo trimestre sono stati, infatti, Amazon Echo Show 5 e Baidu Xiaodu Zaijia 1c. Una gamma crescente di applicazioni e servizi per smart display e prezzi sempre più competitivi dei dispositivi, segnalano gli analisti, rappresentano alcuni dei fattori chiave del successo di questi dispositivi.

La leadership di Amazon

Addentrandosi nell’analisi dei dati, emerge come nel mercato complessivo di settore, Amazon abbia mantenuto il primo posto, sempre con riferimento al terzo trimestre, con una quota del 28,8% delle spedizioni globali, sebbene le sue vendite siano leggermente diminuite rispetto all'anno precedente. I principali rivali di Amazon hanno tutti aumentato le vendite e la quota di mercato, ad eccezione di Xiaomi, che ha rilevato un trimestre definito “deludente”. "Come molti settori, gli smart speaker hanno avuto un anno difficile", ha commentato l'analista David Watkins. "Tuttavia, i segnali di ripresa stanno iniziando a manifestarsi, e l'impegno delle aziende è evidente dai numerosi nuovi prodotti e migliorie tecnologiche che vengono portati sul mercato. Salvo ulteriori gravi perturbazioni economiche, prevediamo che il sarà caratterizzato da un'ulteriore crescita", ha poi concluso.