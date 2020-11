Ecco i prodotti più interessanti in sconto, già disponibili sui principali store online specializzati, in vista del Black Friday del prossimo 27 novembre

Il giorno dedicato allo shopping e ai grandi sconti è alle porte: il prossimo 27 novembre sarà tempo di Black Friday. In vista del Venerdì Nero, ecco le migliori offerte da non perdere sui prodotti Dyson già disponibili sugli store online delle principali catene specializzate. Dalle piastre agli arricciacapelli passando per lo scope elettriche e tutti gli accessori annessi, ecco le offerte più interessanti tra cui si può scegliere. Dyson Corrale Piastra per capelli Sconto del 21% per la piasta per capelli Dyson, disponibile su eGlobal Central al prezzo di 396,99 anziché 501 euro. Dyson Corrale è disponibile sia nella versione viola che in quella nera. Ha una autonomia senza filo di 30 minuti e si ricarica completamente in 70 minuti. La piastra dispone di tre diverse impostazioni di calore, che vanno dai 330 ai 410 passando per il valore intermedio di 365 gradi fahrenheit. Le piastre flettenti, inoltre, si adattano a molteplici tipologie di capello garantendo una maggiore efficienza che comporta una conseguente riduzione del consumo di calore. Sono realizzate con lamine in lega di rame e manganese che permettono una maggiore flessibilità e, di conseguenza, adattabilità alla forma dei capelli. Il voltaggio universale e la funzione Flight ready consentono di utilizzare la piastra anche all'estero.

Dyson Airwrap Su MediaWorld, al prezzo scontato di 449 anziché 499,99 euro, è disponibile l'arricciacapelli con accessori della Dyson. Dyson Airwrap ha tre impostazioni di calore e per diverse tipologie di capelli, oltre al getto freddo. Può raggiungere una potenza massima di 1300 watt e una temperatura fino a 150 gradi. L'arricciacapelli, che dispone di una funzione rotante, ha un flusso primario di 13 litri al secondo. Il motore digitale Dyson V9, con una rotazione pari a 110 mila giri al minuto, genera una pressione sufficiente a creare l'effetto Coanda, ovvero la tendenza di un getto di fluido a seguire il contorno di una superficie vicina. Attarverso il controllo intelligente del calore, Airwrap misura la temperatura dell'aria oltre 40 volte al secondo, prevenendo un eccessivo aumento della temperatura stessa che potrebbe danneggiare il capello. La combinazione di un flusso d'aria ad alta intensità e del calore controllato consente di asciugare e, allo stesso tempo, dare forma ai capelli. Nella confezione sono disponibili coni da 30 e 40 millimetri, una spazzola lisciante forte e una spazzola lisciante delicata, una spazzola volumizzante rotonda, un pre-styler, box e tappetino antiscivolo e una spazzola per la pulizia del filtro.

Dyson V8 Absolute approfondimento Lo speciale Black Friday Sullo store online di Unieuro si può acquistare la scopa elettrica della Dyson al prezzo di 299,99 euro. Dyson V8 Absolute raggiunge una potenza massima di 425 watt. Alimentata a batteria, dispone di una capacità di 0,54 litri. Per una ricarica completa necessita di cinque ore per una autonomia di 40 minuti. La batteria è agli ioni di litio a sei celle, progettata con la chimica del nichel-cobalto-alluminio (NCA). La scopa elettrica è dotata di turbospazzola e ha una potenza di aspirazione fino a 115 air watt. Dyson V8 può raggiungere fino a 110 mila giri al minuto grazie agli impulsi del motore digitale che cambiano la polarità dei magneti al neodimio. Lo svuotamento del contenitore avviene tramite un meccanismo a grilletto che rimuove lo sporco in una sola azione, mentre il sistema di filtrazione avanzata cattura gli allergeni espellendo aria più pulita. Nella scatola, oltre all'Aspirapolvere Dyson V8 Absolute, sono presenti una spazzola motorizzata direct drive, una spazzola a rullo morbido, una mini-turbospazzola e un accessorio multifunzione ad attacco rapido, una bocchetta a lancia e una bocchetta a lancia ad attacco rapido, una mini spazzola delicata, una stazione di ricarica e un caricatore.

Scopri tutte le offerte e le curiosità sul Black Friday

Dyson V8 Animal + Low Reach Adaptor Disponibile sullo store online di Euronics, Dyson V8 Animal in abbinamento al Low Reach Adaptor, viene offerto al prezzo di 279 euro invece di 398, con uno sconto pari al 29,9%. Il modello Dyson V8 Animal ha caratteristiche molto simili al Dyson V8 Absolute, la differenza più rilevante tra queste due tipologie di prodotto risiede nel colore e nelle testine disponibili. Infatti, il modello V8 Animal è dotato di una bacchetta di pulizia tendente esclusivamente al grigio e una testina di pulizia Direct Drive, mentre il modello V8 Absolute ha una bacchetta gialla e arancione e un testina in più oltre a quella del V8 Animal: la Soft Roller. Per quanto riguarda una caratteristica importante in termine di usabilità della scopa elettrica, il peso dei due prodotti è praticamente identico, anche se il Dyson V8 Animal è appena più leggero: 2.55 chili contro i 2.60 del modello V8 Absolute. Per il resto, le altre caratteristiche dei due modelli Dyson V8 sono praticamente identiche in termini di funzionalità: dalla capacità delle batterie ai meccanismi di filtraggio dell'aria.

Dyson Pure Cool Il purificatore è offerto da Uniero al prezzo di 549 euro. Il filtro in vetro HEPA di cui è dotato il purificatore cattura il 99,95% degli allergeni microscopici e degli agenti inquinanti di dimensioni fino a 0,1 micron. Il sistema di cui è dotato il dispositivo rileva automaticamente le particelle inquinanti e i gas, analizzandoli e riportandoli in tempo reale. Per la rilevazione della qualità dell'aria è possibile scaricare l'apposita app sullo smartphone da sincronizzare col purificatore per una comunicazione smart in remoto. Attraverso la tecnologia Air Multiplayer, Dayson Pure Cool diffonde un flusso d'aria potente e uniforme nell'ambiente circostante. L'angolo di oscillazione del dispositivo è regolabile da un minimo di 45 gradi a un massimo di 350.

La modalità notturna, poi, utilizza le impostazioni silenziose e riduce la luminosità dello schermo LCD automaticamente. Nella confezione è disponibile anche il telecomando curvo e magnetizzato per essere riposto sull'apparecchio.

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte sui siti ufficiali di Mediaworld, Unieuro, Euronics, Monclick, ePrice, eGlobal Central.