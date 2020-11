MediaWorld Black Friday 2020, le migliori offerte

In anticipo rispetto all'appuntamento con il Black Friday, l'attesa giornata dedicata allo shopping e ai grandi saldi programmata per il 27 novembre, MediaWorld ha lanciato una nuova campagna di offerte.

Lo smartphone della Apple è proposto a 649 euro invece di 769 euro.

L'Apple iPhone 11 da 128 GB ha un nuovo sistema a doppia fotocamera. L'ultragrandangolo può ampliare il campo visivo fino a quattro volte. Altra novità di questo smartphone è la modalità notte che si attiva in automatico in ambienti poco illuminati. Grazie alla funzione Smart HDR, inoltre, il sistema riconosce le persone e le elabora in modo diverso rispetto al resto dell'immagine. Sia il vetro frontale che quello posteriore sono rinforzati attraverso un processo a doppio scambio ionico. La versione del sistema operativo è Ios 13, con processore Dual Core e capacità di memoria interna da 128 giga.