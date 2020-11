Black Friday 2020, scopri il volantino Euronics

Da Euronics è già Black Friday: nei punti vendita tantissimi prodotti in offerta fino al 30 novembre. La scelta è ampia, dalle Smart TV ai notebook, dagli smartphone a piccoli e grandi elettrodomestici per la casa. Una selezione delle proposte più allettanti

Euronics anticipa il Black Friday, in calendario il 27 novembre, con oltre 2 settimane di offerte. Fino al 30 novembre, la catena propone una selezione di prodotti con sconti fino al 50%. La scelta è davvero vasta, e per tutte le tasche: Smart TV, notebook, smartphone, elettrodomestici, accessori per la casa e per la cucina. Una selezione delle offerte più interessanti in volantino per anticipare gli acquisti prima della giornata clou di venerdì 27. Smart TV in offerta Le proposte del settore tv sono molto numerose. Di seguito tre diverse tipologie.

Philips Smart tv LED - 43PUS7505 La Smart TV Philips è in offerta a 299 euro, anziché 499 euro, con uno sconto del 40%. Una Smart TV da 108 cm (43") con supporto HDR 10+ LED UHD 4K. Compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Ombre più profonde, superfici luminose e colori realistici. Accesso con un solo tasto a un menu a icone intuitivo con sistema operativo rapido SAPHI.

Smart TV Samsung QLED Q70T La Smart TV Samsung è in vendita a 899 euro invece che 1499 euro: un risparmio di 600 euro, pari al 40%. La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. Con il comando vocale si accede a tutti i contenuti. 65 pollici, con Immagine 4 K, risoluzione Ultra HD 4 K, Internet TV, 4 HDMI, con Common Interface +.

LG Oled TV La Smart TV LG in volantino a 1399 euro: -600 euro dal prezzo originale (1999 euro, -30%). La Smart TV LG Oled da 55 pollici, immagine 4 K, risoluzione Ultra HD 4 K, dispone di una tecnologia dei pixel autoilluminanti. Oltre 33 milioni di sub-pixel si illuminano per il massimo livello di qualità dell’immagine.

Notebook e PC In volantino anche un'ampia selezione di portatili e personal computer. Lenovo Convertibile - Ideapad FLEX 5 Il notebook Lenovo Convertibile al prezzo di 799 euro al posto di 999 euro: 200 euro in meno dal prezzo di listino. IdeaPad Flex 5 (14, Intel) | Flessibile notebook 2-in-1 da 35,56 cm (14"), ha una RAM da 8 Gb, SSD 512 Gb, Sistema operativo Windows 10. Pesa 1 kg. Dotato di lettore impronte digitali e Lenovo Active Pen per prendere appunti, disegnare, creare.

ACER - C24-963 DQ.BERET.001 Acer All In One a 749 euro anziché 849 euro, si risparmiano 100 euro. Un sottile computer all-in-one da 24" con Intel CPU di ultima generazione per una computing experience unica. Grazie al display IPS FHD, i dettagli sono più ricchi e i colori più nitidi. Lo schermo fruibile ad angoli di visualizzazione di 178° aumenta grazie al rapporto schermo-chassis dell'88% e alla cornice sottile. Con un processore Intel i51 di 10a generazione e fino a 32 GB di RAM DDR4-2666, l'esperienza di gioco e l'editing di foto e video saranno più agevoli.

Smartphone Dai più economici con ottime prestazioni a quelli di ultima generazione, Euronics propone smartphone per tutte le necessità. Eccone alcuni esempi. Xiaomi - Redmi Note 9S 128GB Smartphone Xiaomi in volantino a 199 euro, anziché 248 euro (-20%). Smartphone con sistema operativo Android 10, display LCD 6,67", tecnologia IPS, memoria 128 Gb, velocità 2,3 GHz, fotocamera digitale integrata 48 megapixel, Dual SIM.

Apple - iPhone 11 Pro 64GB iPhone 11 in offerta a 949 euro, -20% rispetto al prezzo originale (1.189 euro) Un sistema a tripla fotocamera da 12MP (con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con tantissime funzioni in più e la stessa facilità d’uso di sempre. Un chip che sfrutta ancora di più l’apprendimento automatico. 5,8 Pollici, Megapixel Tot 12.

Elettrodomestici Infine, l'ampia gamma di elettrodomestici per la casa, dalla pulizia alla cucina. Samsung - Crystal Ocean Blue L’alta tecnologia dell’asciugatrice Samsung Crystal Ocean Blue a 599 euro, con un risparmio di ben 700 euro (sconto 53%). Asciuga fino a 3 Kg in soli 81 minuti. Con il sistema Air Wash rinfresca e deodora gli abiti con un soffio d’aria. Calibra in autonomia la temperatura e la durata di ogni ciclo. La tecnologia Pompa di Calore offre una soluzione più efficiente, conveniente e delicata per asciugare gli abiti, e grazie alla classe energetica A+++ assicura consumi ridotti.

Ferro da stiro a vapore Braun - TS745A TexStyle 7 Il ferro da stiro a vapore Braun a metà prezzo: 49,90 euro anziché 99,90 euro. Il Ferro a vapore TexStyle 7 si distingue per l'elevata qualità di stiratura anche nelle zone più difficili da raggiungere. Il suo potente getto di vapore è ideale per rimuovere pieghe da tende e indumenti per risultati perfetti. La Piastra Eloxal di alta qualità assicura una grande resistenza ai graffi e un'ottima scorrevolezza.

Kitchen Machine Kenwood Chef XL Il robot da cucina professionale Kenwood in offerta a 399 euro invece che 529 euro, con un risparmio di 130 euro. Il nuovo Chef XL KVL4110S è stato progettato per garantire i migliori risultati in cucina. Dotato di un recipiente in acciaio inox con capacità max. di 6,7 l, con coperchio trasparente ed un paraschizzi. Tre attrezzature di miscelazione ed impasto in metallo, frullatore in plastica da 1,5 l, 2 fruste, con funzione impastatrice

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte del volantino sul sito ufficiale Euronics.