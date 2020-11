Nuova Home per Instagram, con Reels e Shop il social cambia faccia

Le due tab arrivano nella Home del social fotografico, che si aggiorna dopo molto tempo per andare incontro ai creators. Ecco le novità

Instagram ha annunciato il 12 novembre alcuni “grandi cambiamenti”. Nello specifico, le novità riguardano la comparsa delle tab per Reels e Shop in Home. La prima - appositamente creata per i nuovi video brevi divertenti del social - rende più facile per gli iscritti scoprire le produzioni sia dei creatori di tutto il mondo che dei singoli utenti. La scheda per il negozio offre un modo migliore e più diretto per entrare in contatto con brand e creatori e scoprire i prodotti che presentano e che magari si è già notato sui loro profili o nelle storie.

Novità per la Home di Instagram approfondimento Truffe a migliaia di ragazzi su Instagram, sgominata banda In sostanza, gli iscritti al social troveranno due nuove icone nella barra in basso all’interno della Home, dove saranno presenti, da sinistra, anche il logo dei Reels e quello di una borsa, che simboleggia lo Shop di Instagram, che porteranno direttamente alle sezioni dedicate. Il tradizionale “cuore” che identifica le notifiche ricevute slitterà in alto a destra, dove si trova anche l’icona di messaggistica, da qualche tempo unificata a Facebook Messenger.

La nuova Home di Instagram - Instagram