Facebook, nuova versione API Messenger con supporto per Instagram

“Oggi annunciamo gli aggiornamenti all'API Messenger per supportare la messaggistica di Instagram, offrendo alle aziende nuovi strumenti per gestire le comunicazioni con i clienti su Instagram su larga scala”. Così inizia il comunicato ufficiale con cui Facebook ha annunciato il rilascio, per ora in versione beta, di nuove funzionalità, che consentono anche alle grosse società con un fitto volume di comunicazione di chattare contemporaneamente su Facebook Messenger e Instagram. La novità, attualmente riservata a un numero selezionato di partner, si inserisce in un progetto più ampio, preannunciato già da diversi mesi, con cui il colosso di Zuckerberg intende unificare i sistemi di messaggistica delle sue piattaforme, dando vita a un sistema di comunicazione cross-app.