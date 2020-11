TikTok è stata l’app più scaricata di ottobre 2020

La popolarità di TikTok non sembra essere destinata a tramontare. Anche nel mese di ottobre 2020 l’app occupa il primo gradino del podio tra le app (non considerando il comparto gaming) più scaricate in tutto il mondo.

Quasi 61 milioni di download

Con quasi 61 milioni di download su Google Play e App Store nel mese scorso, TikTok si conferma essere una delle app in assoluto più in voga negli ultimi tempi, soprattutto in Cina e Brasile, dove sono stati effettuati il 12% del download complessivi. La seconda app più scaricata di ottobre è WhatsApp, con 57 milioni di download, il 30% dei quali è stato effettuato in India.

Il podio mondiale, come accennato precedentemente, cambia leggermente se si tengono in considerazione solo i download effettuati dall’App Store.

In questo caso, la medaglia d’argento e di bronzo spettano rispettivamente a Zoom e a YouTube. Completano la top ten Instagram, Taobao, Facebook, WhatsApp, Widgetsmith, Messenger e Gmail. Il podio resta, invece, invariato per i download effettuati su Google Play.

TikTok: app più redditizia al mondo a ottobre

TikTok domina anche la classifica dal punto di vista delle entrate: secondo gli ultimi dati di Sensor Tower, ad ottobre è stata l'app (non game) più redditizia, con un incasso di oltre 115 milioni di dollari (6,2 volte le entrate nell'ottobre 2019).

Nello specifico, circa l'86% delle entrate di TikTok del mese scorso è riconducibile a Douyin in Cina, l’8% agli Stati Uniti e il 2% alla Turchia. Completano il podio YouTube e Tinder.