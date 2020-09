Tiktok è stata l’app più scaricata di agosto 2020

Il successo di TikTok, social network amato soprattutto dai giovani, non sembra essere destinato a tramontare. Anche nel mese di agosto 2020 a TikTok spetta il primo gradino del podio nella classifica delle l’app più scaricate in tutto il mondo.

A rivelarlo sono i dati aggiornati pubblicati da Sensor Tower, una piattaforma leader nell’analisi delle informazioni di mercato e negli approfondimenti legati all'economia globale delle applicazioni.

Il podio della classifica delle app più scaricate

La nota app social è stata scaricata per ben 63,3 milioni di volte nel solo mese di agosto (percentuale in aumento dell’1,6% su base annua) confermandosi al vertice delle classifiche dei due principali store mobile. Nello specifico, TikTok ha registrato maggior successo in Indonesia, da cui proviene l’11% dei download e in Brasile (9%).

Il secondo gradino del podio spetta a Zoom, nota app di videochiamate, che ha registrato in un solo mese oltre 52,2 milioni di download totali sul Play Store di Android e sull’App Store di iOS. Dagli utenti indiani proviene il 25% dei download di Zoom, che ha riscosso successo anche negli Stati Uniti (19,5%). Completano la graduatoria tre app del gruppo di Zuckerberg: Facebook, Instagram e WhatsApp.

Ecco la classifica della 10 app più scaricate al mondo ad agosto 2020:



• TikTok

• ZOOM

• Facebook

• Instagram

• WhatsApp

• Google Meet

• Snack Video

• Messenger

• Snapchat

• Telegram

Il podio mondiale cambia leggermente se si tengono in considerazione solo i download effettuati sull'App Store. In questo caso il secondo e terzo gradino del podio spettano rispettivamente a Snack Video e Facebook. Nel podio Android, invece, la medaglia di bronzo è riservata a YouTube, in coda a TikTok e Zoom per numero di download.

Le 10 app più scaricate sull’App Store ad agosto 2020:



• TikTok

• Snack Video

• Facebook

• Google Meet

• ZOOM

• Instagram

• WhatsApp

• Messenger

• Snapchat

• MX TakaTak

Ecco le 10 app più scaricate sul Play Store:

• TikTok

• ZOOM

• YouTube

• Instagram

• WhatsApp

• Facebook

• Messenger

• Gmail

• Google Maps

• Netflix