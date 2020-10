Apple, Clips si aggiorna: tutte le novità

Clips si aggiorna. Apple ha rilasciato un corposo update che riguarda l’app gratuita, lanciata nel 2017, che consente di creare brevi video su iPhone e iPad, che possono essere salvati sul proprio smartphone oppure condivisi attraverso altri canali, quali iMessage, Twitter, Facebook, Instagram, e YouTube. “ Clips 3.0 rende più facile che mai per chiunque prendere in mano un iPhone o iPad e iniziare a creare video divertenti e multiclip, senza bisogno di esperienza di editing”, hanno annunciato gli sviluppatori sulla newsroom ufficiale di Apple. L’update rinnova completamente Clips sia dal punto di vista grafico che funzionale. Ecco tutte le novità approdate sulla piattaforma Clips con l’ultimo update, disponibile dal 28 ottobre, sull’App Store per iPhone, iPad e iPod touch con iOS 14 o iPadOS 14 e versioni successive.

Clips: tutte le novità

La nuova versione di Clips vanta un'interfaccia semplificata a schermo intero su iPhone che facilita la creazione di video e consente agli utenti di registrare e condividere anche filmati in HDR, fruttando appieno le funzioni del comparto fotografico montato sui nuovi iPhone 12. Su Clips per iPad, invece, con il nuovo update approdano il supporto all’orientamento orizzontale, la funzione Scribble con Apple Pencil e l'uso di un mouse o un trackpad Bluetooth. Clips 3.0, inoltre, consente agli utenti di realizzare video in più proporzioni, comprese quelle orizzontali e verticali, ideali per creare contenuti accattivanti per Instagram Stories, Snapchat, YouTube e altro.

Semplicità e personalizzazione

“Dalla sua introduzione, Clips è diventata una delle app per la creazione di video iOS più popolari e con essa vengono realizzati milioni di progetti ogni giorno. Gli utenti adorano quanto sia facile creare video divertenti ed espressivi da condividere con amici, familiari e compagni di classe con pochi tocchi sugli schermi del loro iPhone o iPad", ha affermato Susan Prescott, vice presidente Apps Product Marketing di Apple. "L'aggiornamento di oggi, con un'interfaccia semplificata, supporto per video verticale e orizzontale, acquisizione di video HDR utilizzando il nuovo iPhone 12 o iPhone 12 Pro e nuovi effetti divertenti, aiuterà gli utenti a creare video Clips con più personalità e rifinitura che mai”.