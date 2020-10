Switch, annunciato Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light

Mai dire mai. Sembra proprio questo il messaggio che Nintendo ha voluto lanciare ai videogiocatori occidentali tramite l’annuncio dell’arrivo su Nintendo Switch di Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light. Finora il capostipite della serie Fire Emblem non era mai uscito dai confini nipponici, come tanti altri giochi di nicchia dell’azienda di Kyoto (Mother 3 è uno degli esempi più famosi). Il suo arrivo in occidente alimenta la speranza che in futuro altri titoli finora confinati in Giappone possano ricevere un trattamento simile.

Le caratteristiche del gioco

Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light non è né più né meno di un porting del gioco uscito su Famicom (il nome giapponese del Nes) nel 1990. Anche se la grafica e il gameplay resteranno gli stessi di 30 anni fa, il titolo riceverà comunque alcuni piccoli “ritocchi”, come l’introduzione dei tasi “rewind” e “avanti veloce”, presenti negli episodi più recenti della serie, oltre al supporto per i salvataggi e alla localizzazione in lingua inglese, per la prima volta in assoluto. Nintendo ha annunciato che il gioco sarà disponibile dal 4 dicembre sul Nintendo eShop e resterà disponibile fino al 31 marzo 2021, la data in cui termineranno i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Fire Emblem. Si tratta di una scelta analoga a quella adottata nei confronti di Super Mario 3D All-Stars (che resterà sul mercato solo fino alla fine di marzo 2021) e che di certo è destinata a sollevare qualche polemica da parte dei fan. Per quanto riguarda il prezzo, è noto che sulla versione statunitense dell’e-shop il gioco costerà 5,99 dollari. È probabile che sullo store europeo il suo costo si aggirerà tra i 5,99 e i 6,99 euro.



Il viaggio di Marth

Ecco come Nintendo presenta la trama e le caratteristiche del gioco: “Attraverso il periglioso viaggio di Marth, i giocatori possono organizzare le proprie armate per eseguire svariate strategie, selezionando con attenzione tra dozzine di personaggi e attributi unici che possono capovolgere le sorti di ogni battaglia. Marth sarà capace di acquisire la sacra spada Falchion e ottenere il mistico Fire Emblem nella sua epica spedizione per ristabilire la pace ad Akaneia?”.