Ford Mustang GTD domina il Nürburgring: record per un'auto americana

Per la prima volta un'auto di un marchio statunitense riesce a completare un giro in meno di sette minuti sul leggendario circuito tedesco. È la quinta più veloce nella categoria delle sportive di produzione

Oggi Ford Mustang GTD è entrata nella storia dell'automobilismo, diventando la prima auto di un marchio americano a completare un giro in meno di sette minuti sul leggendario circuito del Nürburgring in Germania, da sempre considerato banco di prova per eccellenza delle auto sportive. Il pilota Dirk Müller del team Multimatic Motorsports ha portato la Mustang GTD da 815 cavalli a segnare un tempo ufficialmente certificato di 6:57.685 sull'Inferno Verde. Si tratta del quinto tempo più veloce mai registrato da un'auto sportiva di serie, secondo i record ufficiali forniti dal circuito tedesco. Con questo risultato, Mustang GTD entra a far parte dell'esclusivo club delle sei vetture di serie capaci di infrangere la barriera dei sette minuti.

Le parole del Ceo Jim Farley

Questo risultato corona l'obiettivo fissato dal Ceo Jim Farley in occasione del debutto di Mustang GTD nell'agosto 2023. "Il team che ha sviluppato Mustang GTD ha capitalizzato decenni di esperienza sui circuiti di tutto il mondo per progettare una Mustang in grado di competere con le migliori supercar", ha dichiarato Farley. "Siamo orgogliosi di essere la prima casa automobilisticaamericana con un'auto in grado di fare un giro del Nürburgring in meno di sette minuti, ma non siamo soddisfatti. Sappiamo che Mustang GTD ha ancora del potenziale inespresso".