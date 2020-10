Nintendo, da 22 mesi Switch è la console più venduta negli Usa

Sembra ormai lontano il periodo in cui Nintendo faticava a fare breccia nel mercato Usa. Switch piace molto ai videogiocatori statunitensi e, come dimostrano gli ultimi dati pubblicati da NPD, da ventidue mesi è la console più venduta nel Paese. Le vendite dell’ibrida sono state in buona parte trainate da giochi come Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizons, da tempo presenze fisse nelle classifiche dei titoli più venduti negli Stati Uniti. Anche il leggero calo della richiesta nei confronti di PlayStation 4 e Xbox One, ormai arrivate alla fine del loro ciclo vitale, ha permesso a Nintendo di ritagliarsi uno spazio importante nel mercato.

Superato il record di Xbox 360

L’analista Mat Piscatella ha dichiarato che “Nintendo Switch sta vendendo a livelli mai visti prima negli Stati Uniti”. La console ibrida ha trainato pressoché da sola il mercato hardware, permettendogli di registrare un +15% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, Nintendo è persino riuscita a battere il precedente record di Xbox 360, che aveva occupato la prima posizione per 21 mesi di fila, da agosto 2011 ad aprile 2013.