Super Smash Bros. Ultimate incontra Minecraft: i nuovi lottatori

Ormai è chiaro: in Super Smash Bros. Ultimate può arrivare qualsiasi personaggio. Dopo sorprese come Joker di Persona 5, Banjo & Kazooie e Terry Bogard di Fatal Fury, ora tocca a Steve e Alex di Minecraft lasciare tutti gli appassionati di videogiochi con la bocca spalancata. L’arrivo di due lottatori così atipici e lontani dallo stile di Super Smash Bros. è stato accolto con delle reazioni miste sui social media. Se da un lato parte della community è curiosa di scoprire il moveset di Steve e Alex e giocare nell’arena dedicata a Minecraft, dall’altro non manca chi è rimasto deluso perché sperava nell’arrivo di un personaggio diverso (Crash Bandicoot era uno dei più richiesti) o non ritiene le new entry adatte al gioco.

Le caratteristiche di Steve e Alex

approfondimento

Super Smash Bros Ultimate ha superato le 20 milioni di copie vendute

Il trailer con cui è stato annunciato l’arrivo di Steve e Alex non contiene momenti di gameplay in cui è possibile vedere in azione i due personaggi, tuttavia permette comunque di farsi un’idea di quali saranno le loro mosse peculiari. Sembra proprio che le due new entry potranno costruire muri, craftare oggetti ed evocare elementi di equipaggiamento come i blocchi di TNT. Steve e Alex, inoltre, potranno contare sulle skin alternative Zombie ed Enderman. Non mancherà neppure un’arena ispirata a Minecraft, ricca di blocchi e di rimandi al fortunatissimo titolo di Mojang. Inoltre, anche sette brani tratti dal videogioco si aggiungeranno alla vastissima colonna sonora di Super Smash Bros. Ultimate.



Come ottenere i nuovi personaggi

Per scoprire quando Steve e Alex faranno il loro debutto in Super Smash Bros. Ultimate e vedere altri contenuti inediti, Masahiro Sakurai, il creatore della serie, ha invitato gli appassionati a guardare un video creato ad hoc che verrà reso disponibile alle 16:30 di sabato 3 ottobre. Per ora è già possibile dire che i due personaggi di Minecraft saranno disponibili per tutti i giocatori in possesso del Fighters Pass Vol. 2 o che acquisteranno separatamente il Set sfidante 7 per 5,99 € sul Nintendo eShop.