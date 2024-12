HONOR Magic V3, il foldable dei record

L'abbiamo ribattezzato "il pieghevole dei record" perché ha uno schermo grande e luminoso, uno spessore ultra-ridotto, una batteria che dura tutto il giorno

Meglio un tablet tuttofare oppure uno smartphone dal display grande e luminoso? Quello che fino a qualche anno fa era un tema molto dibattuto ha trovato una soluzione nei foldable, gli smartphone pieghevoli che mettono assieme il meglio dei due tipi di device. HONOR però si è spinta oltre con il Magic V3, pieghevole dallo spessore ridotto e dal display da mille e una notte. Vi raccontiamo tutto quello che ci è piaciuto e quello che potrebbe essere migliorato nella nostra prova verità. GUARDA LA RECENSIONE VIDEO SU SKY TG24 È il foldable dei record È il più sottile, molto più di tanti smartphone “normali”. Quello che vanta il comparto fotografico più convincente, quello con la batteria che ti porta sempre a sera, spesso con una buona riserva di carica, magari per dare la caccia alle ultime notizie su Sky TG24. 9,2 millimetri chiuso, 4,35 aperto, nessuno era mai arrivato a tanto. HONOR è riuscita in una vera e propria impresa pur installando una batteria, anzi due, dall’ottima capacità: 5.150 milliampere totali, con carica a 66 watt, 50 wireless, chimica evoluta, che non delude mai, nemmeno smanettando come forsennati con i due display OLED LTPO che sono un punto di riferimento per la categoria: luminosi, leggibili anche sotto la luce accecante del sole, con una velocità di refresh moderna e incessante a 120 Hz.

I display Quello esterno da 6,43 pollici è da encomio: 5.000 nit di picco, colori vivaci ma mai artefatti, con un feedback al tatto unico. Ma è con quello interno che si raggiungono vette inaspettate. Rispetto al V2 è un bel salto in avanti ma eravamo già a livelli di eccellenza: 7,92 pollici, 1.600 nit di picco, con una tecnologia che permette di diminuire i disturbi alla vista, quella sorta di sfocatura miope che sopraggiunge quando si trascorre troppo tempo a testa bassa sul cellulare. È poco oleofobico, quindi trattiene le impronte ma non poteva essere altrimenti visto che non è in vetro. Per accedervi bisogna aprirlo, come faremmo con un libro.

L'apertura e la chiusura La cerniera, anch’essa miniaturizzata, è un miracolo della tecnica, ma la sensazione che dà non appassiona, nella prima parte dell’apertura è dura e alla massima estensione, non si avverte quel “clack” che appaga l’orecchio prima ancora del tatto. Le cornici sono solide ma scivolose, cosi l’apertura qualche volta fallisce anche se la situazione migliora di molto con la cover in confezione. Una volta aperto, però, comincia lo spettacolo. Il pannello ha una definizione elevata, 2344 x 2556, tutto è ottimizzato alla perfezione, semplice e ordinato, senza fronzoli insomma, guidato da una MagicOS ormai matura seppure in qualche caso troppo minimalista. La piega centrale è pressoché invisibile, un’implementazione tra le migliori se non la migliore del segmento, si intravede solo a smartphone spento e sotto una buona luce, scorrendo con la mano lungo il display, poi, la base è quasi completamente liscia anche in prossimità del centro.

La dotazione hardware è di primissimo piano A bordo troviamo uno Snapdragon 8 di terza generazione, un octa-core al quale poter chiedere di tutto grazie anche a 12 giga di ram, più che sufficienti a far girare tutto a grande velocità anche se il vecchio V2 si spingeva fino a 16GB. Ma è nel comparto fotocamere che il passo in avanti è più evidente rispetto al modello precedente. Con 50 megapixel per la principale, stessa definizione per la periscopica e 40 megapixel per la ultra-grandangolare ci sono tutti i presupposti per non rimanere mai delusi. Dettagli definiti, colori reali, macro sorprendenti anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale che dà una mano anche al buio situazione in cui ci si possono togliere buone soddisfazioni a condizione di avere un minimo di luce sulle lenti.

Alcune foto scattate con HONOR Magic V3