Amazon investe sui giovani con le borse di studio Supply Chain

Sono 20 i destinatari delle borse di studio rilasciate da Develhope e Amazon, giovani ragazzi che non studiano e non lavorano, tra i 18 e i 25 anni e che sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il corso è totalmente gratuito e prevede un percorso di tredici settimane full time, a cui si aggiunge una settimana di esperienza sul campo. L’obiettivo è scoprire le funzioni dei meccanismi che stanno dietro la logistica di aziende come Amazon.