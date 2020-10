Capslock Day 2020, la giornata dedicata al tasto per le maiuscole

In occasione dell’International Capslock Day, destinato a coinvolgere in maniera virale gli utenti, i social network si popolano di post scritti “con grandi caratteri”

Nel linguaggio del web, infatti, scrivere “con grandi caratteri” una frase o una parola equivale ad urlare, e viene conseguentemente percepita come una scelta maleducata e “aggressiva”. In occasione dell’International Capslock Day, destinato a coinvolgere in maniera virale gli utenti , i social network si popolano di post scritti in maiuscolo, spesso correlati ad hashtag dedicati, digitati rigorosamente con caratteri grandi.

La ricorrenza, giunta quest’anno alla 20esima edizione, viene celebrata dal 2000, proprio per prendersi gioco degli utenti che scrivono in maiuscolo anche quando non è necessario.

In data odierna, 22 ottobre, si celebra in tutto il mondo l'International Capslock Day, la giornata internazionale dedicata al tasto Blocco maiuscole.

Il tasto Blocco maiuscole

Il protagonista di questa giornata, come detto, è il Blocco maiuscole, anche detto Caps Lock (dall'abbreviazione inglese di capitals), un tasto presente su molte tastiere per computer, premendo il quale si attiva una modalità del testo in cui le lettere digitate sulla tastiera vengono rese in maiuscolo. Negli Stati Uniti, tuttavia, questa ricorrenza si festeggia in due giorni dell’anno. Oltre al 22 ottobre, negli Usa, dal 2009, gli utenti scrivono in maiuscolo anche il 28 giugno, il giorno dell’anniversario di morte di Billy Mays, noto venditore statunitense, che era solito urlare per convincere gli spettatori dell’utilità dei prodotti che pubblicizzava.

