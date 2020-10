L’ecosistema di riscaldamento connesso Thomson At Home si allarga. Avidsen, società francese specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici innovativi per rendere la casa connessa alla portata di tutti, ha annunciato due nuove soluzioni WiFi, tra cui Cali-B e Cali-On, gli innovativi termostati collegati per riscaldatori elettrici e caldaie, che consentono di controllare il riscaldamento a distanza. La seconda novità, invece, è la nuova valvola termostatica connessa, che offre un controllo maggiore del proprio sistema di riscaldamento, ottimizzando anche i consumi energetici. “Con le nuove soluzioni Thomson At Home è possibile controllare i consumi, ottimizzare i costi e ottenere un risparmio energetico fino al 30% rispetto a un sistema cosiddetto "convenzionale”, precisa l’azienda nel comunicato dedicato.

Le due novità, come tutte le soluzioni di automazione domestica del sistema Thomson At Home, possono essere controllate tramite l’app dedicata “At Home” e sono anche compatibili con gli assistenti vocali di Amazon e Google.

Cali-T: la nuova valvola termostatica connessa

La nuova valvola termostatica connessa Cali-T, come spiegato dall’azienda, si collega ai radiatori dell'acqua calda e consente di regolare con precisione la temperatura della stanza. Facile da installare, la nuova soluzione è anche in grado di mantenere una temperatura stabile, garantendo una variazione massima di 0,5 gradi.

Tramite l’app gli utenti possono impostare le coordinate per il riscaldamento in base ai propri orari e gestire anche quando sono fuori casa la temperatura di ogni stanza.

È possibile, inoltre, sincronizzare 30 valvole termostatiche sullo stesso ponte di collegamento. Cali-T è proposta al prezzo consigliato di 59,90 euro. È disponibile anche un Kit composto da due valvole termostatiche e un ponte di collegamento (159,90 euro).