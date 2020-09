Mascherina elettronica e frigo "che cucina", ecco le innovazioni LG

Tante le novità dedicate al periodo che stiamo vivendo ma anche tanti nuovi prodotti per la casa e l’intrattenimento in grado di dialogare tra loro presentati all’Ifa di Berlino dalla multinazionale sudcoreana

Ci hanno abituato agli stand più belli delle principali fiere tech mondiali. Decine di tv che si srotolano a ritmo di musica, entrate scenografiche in cui decine e decine di televisori uniti tra loro simulano le onde del mare o una gita nel deserto. Quest’anno l’Ifa di Berlino, la principale fiera dell’elettronica europea, si svolge in maniera estremamente ridotta. Ma LG ha deciso di mostrare la propria visione della casa ideale in uno stand virtuale che mostra come le soluzioni della casa sudcoreana possano migliorare la quotidianità rendendola più rilassante, efficiente, appagante. Novità che da un lato puntano a migliorare la vita delle persone nel periodo particolare che stiamo vivendo, dall’altra puntano a innovare il settore degli elettrodomestici, grazie all’ecosistema connesso LG ThinQ che non solo fa dialogare tra loro (per fare un esempio) lavatrice e asciugatrice o frigorifero, forno e lavastoviglie, ma offre un’assistenza clienti “pro-attiva” che previene problemi e rotture degli apparati.

(Tutte le novità dell'Ifa di Berlino 2020)

La mascherina elettronica



Tra le novità più curiose presentate da LG c’è il purificatore d’aria indossabile, una sorta di “mascherina elettronica supertecnologica”. PuriCare Wearable Air Purifier, spiegano da LG, è una soluzione che integra due filtri Hepa H13 che consentono di fornire aria fresca e pulita sia negli ambienti chiusi che all’esterno. Il purificatore indossabile ha un doppio ventilatore e un sensore respiratorio brevettato con una batteria che garantisce fino a 8 ore di funzionamento e una custodia dotata di luci UV che permettono l’eliminazione di germi dannosi. “Non avete più scuse per non indossare una mascherina”, ha detto - sotto forma di un ologramma comparso sul palco di Messe Berlin - il presidente di LG I. P. Park. LG ha anche lanciato una termocamera smart ideale che scuole, uffici, palestre, condomini che oltre a misurare a distanza la febbre controlla gli accessi tramite il riconoscimento facciale e non deve essere controllata di persona da un operatore. Tra le novità del settore sanitario anche LG Healhcare Remote Clinic Solutions: un protocollo semplice e immediato per monitorare i pazienti a distanza ed effettuare visite senza che vi sia un incontro fisico tra medico e paziente.