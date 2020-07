Anche il lucchetto diventa smart, ecco Tapplock One+ e Tapplock Lite

Il lucchetto è uno strumento che usiamo da sempre: per chiudere un armadietto in palestra, per assicurare un armadio, su una valigia. Quello che è sempre stato uno strumento semplice e immediato (lucchetto e chiave) adesso diventa intelligente grazie alla canadese Tapplock, che ha presentato due modelli smart che si aprono tramite un’app o con l’inserimento dell’impronta digitale. Il modello di punta, Tapplock One+, è adatto anche agli ambienti esterni; il fratello minore, Tapplock Lite, è meglio usarlo solo al chiuso.

Tapplock One+



One+ già al tatto risulta molto resistente. È dotato di un piccolo pulsante e di un rilevatore di impronte digitali. Una volta impostato tramite app - è in grado di registrare fino a 500 diverse impronte digitali - si apre in meno di un secondo. Per sbloccarlo si può utilizzare l’impronta oppure una comoda applicazione sul cellulare; è presente inoltre un sistema di emergenza che permette, in assenza di connessione bluetooth e in caso l’impronta digitale non venga riconosciuta, di aprire comunque il lucchetto inserendo attraverso un pulsante una sorta di codice morse d’emergenza. Attraverso l’app è possibile abilitare o disabilitare le impronte inserite; dare e revocare l’accesso all’istante, o ancora personalizzarlo in base alla data e all’ora. La batteria si ricarica completamente in meno di due ore e con una carica completa è possibile fare fino a 3.500 sblocchi (certamente più di quelli che si fanno mediamente in un anno). Inoltre quando la batteria sta per esaurirsi riceviamo una notifica sia sul lucchetto stesso (con il led che lampeggia in rosso) sia sull’applicazione. Il modello One+ è particolarmente adatto agli ambienti esterni, è resistente a pioggia, polvere e intemperie ed è in grado di resistere a temperature da -20° a 65°. Costa 74 dollari.

Tapplock Lite



È il fratello minore del One+, costa decisamente meno (35 dollari) e ha tutte le caratteristiche descritte nel modello precedente con due limitazioni: gestisce fino a 100 impronte (non 500 dunque) ed è adatto a un uso al chiuso. Tuttavia avendo le stesse funzioni di quello più costoso ci sentiamo di consigliarlo ai consumatori che hanno bisogno di utilizzarlo al chiuso (cantine, case, valigie, armadietti). Il Lite è particolarmente leggero ed è venduto in tre colori: rosso, nero e giallo.