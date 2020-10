Twitter down, non funziona per un'ora e mezzo in tutto il mondo

Twitter è andato in down durante la notte accusando un blackout in tutto il mondo. Il disservizio è durato un’ora e mezzo circa. Dall’azienda hanno rassicurato gli utenti, preoccupati per i loro dati e i loro contenuti, spiegando che "non ci sono segnali" che i problemi siano legati a un attacco hacker o a violazioni alla sicurezza.

Twitter non funziona nella notte

Studiando la curva delle segnalazioni pervenute sul sito Downdetector in merito al down di Twitter si può notare come il picco del blackout sia stato raggiunto intorno alla mezzanotte di ieri con ben 1164 interventi. Dalle 00:01 di venerdì 16 ottobre le segnalazioni sono iniziate a scendere. Inizialmente a ritmo lento, ma già un’ora e mezzo più tardi, intorno all’una e mezzo, erano solo una decina. Una piccola scia di lamentele si è protratta ancora per un paio di ore. Si è trattato di un disservizio a 360 gradi visto che lamentavano problemi sia gli user dell’applicazione Android che quelli di iOS per iPhone e poi anche chi accedeva dal sito internet.

