Come cambiare l'icona di Instagram sul proprio telefono, la guida

È possibile scegliere non solo tra le icone che hanno scritto la storia del social network , ma anche tra alcuni esclusivi simboli colorati, incluso quello a tema Pride. Una volta selezionata, la propria icona preferita sarà visibile sulla home dello smartphone per tutto il mese di ottobre.

Oggi, 6 ottobre 2020, Instagram spegne 10 candeline. È trascorso esattamente un decennio dal giorno in cui Kevin Systrom e Mike Krieger, compagni di studi, lanciarono l’app, inizialmente disponibile solo per smartphone con sistema operativo iOS, che ha raccolto fin da subito il favore degli utenti. Ma la vera svolta è arrivata due anni più tardi, nell’aprile del 2012, quando Facebook ha acquistato Instagram, che all'epoca contava una manciata di dipendenti. In occasione del suo decimo compleanno il social incentrato sulle immagini, che oggi vale circa 100 miliardi di dollari, ha deciso di regalare agli utenti la possibilità di cambiare temporaneamente l’icona di Instagram sul proprio smartphone.

Come cambiare l’icona di Instagram

approfondimento

Instagram compie dieci anni: le novità che hanno cambiato il social

“Per festeggiare il nostro compleanno, questo mese ti invitiamo a cambiare l’icona della tua app scegliendo la tua preferita qui sotto. Grazie per aver scelto di far parte della nostra storia e di usare Instagram per condividere la tua”. È questo il messaggio con cui Instagram svela agli utenti l’esclusivo regalo che ha voluto riservare ai fan della piattaforma social in occasione del suo decimo compleanno.

Per cambiare l’icona dell'app del social network, basta recarsi sulle Impostazioni e scorrere più volte il menù (dall’alto verso per il basso), fino a quando non si noterà una particolare animazione sullo schermo, un'esplosione di coriandoli. Sarà poi possibile selezionare la propria icona preferita (tra le diverse proposte), che resterà visibile sulla home del proprio smartphone per tutto il mese di ottobre.

Tanti nuovi prodotti e funzioni

In un giorno così significativo come il suo decimo compleanno, Instagram ha colto l’occasione anche per sottolineare l’importanza della futura generazione di creator che sta contribuendo al rivoluzionario cambiamento della piattaforma e per presentare tanti nuovi prodotti e funzioni. Ecco gli aggiornamenti per il decimo compleanno di Instagram:

• Mappa delle storie: sul social approderanno una mappa e un calendario privati delle storie condivise negli ultimi tre anni, che consentiranno agli utenti di rivivere e ricordare i momenti migliori. La funzione consente di condividere, scaricare e salvare le storie nei propri highlight.

• Timeline di prodotto: sarà presto disponibile una timeline che ripercorre i momenti chiave della storia di Instagram

• Aggiornamenti su shopping: nei prossimi giorni lo shopping sarà disponibile anche su IGTV, mentre un test della stessa funzione sarà avviato nei prossimi mesi su Reels. L'obiettivo, come precisato dagli sviluppatori di Instagram, è semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video, oltre che supportare i creator nel far crescere la propria attività tramite la piattaforma.

• Reels: a partire da oggi, 6 ottobre 2020, in Italia apparirà un’icona “Reels” direttamente sulla schermata principale di Instagram.