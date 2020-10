Lenovo presenta una nuova linea di ThinkBook e due ThinkPad

Composta da sei nuovi modelli, la nuova generazione di laptop dell’azienda combina un design moderno con funzionalità pensate per gli utenti che lavorano in mobilità. I nuovi ThinkPad, invece, vantano caratteristiche uniche nel loro genere

Dopo l’apertura a Milano del primo concept store in Europa, Spazio Lenovo, l’azienda cinese ha alzato il sipario su una nuova linea di ThinkBook progettata tenendo conto delle esigenze degli utenti che lavorano in mobilità.

Composta da sei nuovi modelli, la nuova generazione di laptop combina un design moderno con funzionalità all’avanguardia. Ma le novità non sono finite. Lenovo ha annunciato anche due nuovi dispositivi: ThinkPad X1 Nano, il più leggero ThinkPad di sempre e ThinkPad X1 Fold, il primo foldable PC al mondo. “La forza di lavoro moderna è esperta di tecnologia: desidera fare di più, e più velocemente. Le piccole e medie imprese hanno bisogno di responsabilizzare i propri dipendenti nei momenti difficili con tecnologie e funzionalità più intelligenti per supportare la crescita del loro business", ha commentato Eric Yu, senior Vice President Lenovo Global SMB. "ThinkBook e ThinkVision offrono una potente combinazione di prestazioni, stile, collaborazione, sicurezza avanzata e funzionalità innovative per sostenere la produttività degli utenti praticamente ovunque”. Ecco nel dettaglio alcune delle caratteristiche dei nuovi dispositivi di marchio Lenovo.

La nuova linea ThinkBook

Con display da 13 pollici ad alta risoluzione, ThinkBook 13s Gen 2 è stato messo a punto e testato per soddisfare i requisiti della piattaforma Intel Evo attraverso le specifiche hardware e una migliorata esperienza d’uso per quanto riguarda la reattività del dispositivo, la riattivazione istantanea, la durata della batteria e la ricarica rapida, caratteristiche che lo rendono un laptop moderno per svolgere le proprie attività. Progettato in collaborazione con Intel, sarà disponibile da dicembre 2020, a partire da 779 euro (+ IVA).

Un altro dispositivo della linea è ThinkBook 14s Yoga, che sarà disponibile sempre da dicembre, al prezzo di partenza di 809 euro.

Dotato di processori Intel Core di undicesima generazione, potrà essere acquistato nel classico colore ThinkBook grigio minerale, ma anche in una versione in edizione limitata, Abyss Blue. ThinkBook 14s Yoga è abbinato alla nuova Smart Pen che si sincronizza automaticamente con il dispositivo.

Il nuovo ThinkBook 15p i, invece, sarà disponibile da dicembre 2020, a partire da 999 euro (+ IVA). Una delle novità principali sono i nuovi auricolari wireless ThinkBook integrati, che possono essere riposti nel laptop e offrono un'esperienza audio completamente nuova: si caricano automaticamente quando vengono riposti, collegandosi all'audio del laptop immediatamente quando vengono estratti.

Tra i nuovi prodotti troviamo anche il nuovo monitor ThinkVision T27hv-20, con l'innovativo Lenovo Display Control Center - ThinkColor da 27 pollici. Sarà disponibile a partire da 339 euro (+ IVA).

Completano la nuova linea il nuovo ThinkBook 15 Gen 2 AMD, con processori mobile AMD Ryzen 4000 Series con auricolari integrati opzionali, che sarà disponibile sempre da dicembre, a partire da 589 euro; e ThinkBook 14 Gen 2 con schermo da 14 pollici e processori Intel o AMD, al prezzo di partenza di 639 euro (+ IVA).